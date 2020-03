Nations League, il calendario dell'Italia: debutto il 4 settembre contro la Bosnia

E' stato reso noto il calendario della Nations League: l'Italia debutterà in casa contro la Bosnia, tre giorni dopo trasferta in Olanda.

In attesa degli Europei è già tutto pronto per la prossima edizione della , manifestazione alla sua seconda edizione e che vede come protagoniste tutte le nazionali del nostro continente. compresa, ovviamente.

Gli Azzurri, inseriti in Lega A, sono stati sorteggiati nel Gruppo 1 che comprende anche , e . Un sorteggio tutto sommato benevolo ed accolto con soddisfazione dal Ct Mancini.

L'Italia debutterà in Nations League il prossimo 4 settembre, in casa, contro la Bosnia di Pjanic e Dzeko. Tre giorni dopo gli Azzurri invece voleranno in Olanda per affrontare gli Orange.

Ad ottobre quindi sarà il turno di Polonia-Italia (8 ottobre) e Italia-Olanda (11 ottobre). La fase a gironi della Nations League si chiuderà a novembre con Italia-Polonia e Bosnia-Italia.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA IN NATIONS LEAGUE

4 settembre ore 20.45

Italia-Bosnia

Olanda-Polonia

7 settembre ore 20.45

Bosnia-Polonia

Olanda-Italia

8 ottobre ore 20.45

Polonia-Italia

Bosnia-Olanda

11 ottobre ore 20.45

Italia-Olanda

Polonia-Bosnia

14 novembre ore 20.45

Italia-Polonia

Olanda-Bosnia

17 novembre ore 20.45

Bosnia-Italia

Polonia-Olanda