Nations League, i risultati - vince la Finlandia, l'Albania pareggia

Quarto turno di Nations League con la vittoria della Finlandia sull'Irlanda grazie alla rete di Jensen. Pareggiano Lituania e Albania.

Prosegue l'ottimo momento della Finlandia nella quarta giornata di : la formazione allenata da Kanerva batte l' nella Lega B e consolida il primato in classifica, lasciando gli ospiti a quota 2.

Pareggio senza reti per l'Albania, che non passa sul campo della Lituania: entrambe le formazioni restano comunque in testa alla classifica del gruppo 4 di Lega C a quota cinque punti.

LEGA A

CROAZIA-FRANCIA

Altre squadre

INGHILTERRA-DANIMARCA

ISLANDA-BELGIO

ITALIA-OLANDA

POLONIA-BOSNIA

PORTOGALLO-SVEZIA

LEGA B

FINLANDIA-IRLANDA 1-0 [67' Jensen]

BULGARIA-GALLES

NORVEGIA-IRLANDA DEL NORD

ROMANIA-AUSTRIA

RUSSIA-UNGHERIA

SCOZIA-REPUBBLICA CECA

SLOVACCHIA-ISRAELE

TURCHIA-SERBIA

LEGA C

LITUANIA-ALBANIA 0-0

BIELORUSSIA-KAZAKISTAN

ESTONIA-ARMENIA

GRECIA-KOSOVO

MACEDONIA DEL NORD-GEORGIA

MOLDAVIA-SLOVENIA