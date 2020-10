Nations League, i risultati - Lukaku lancia il Belgio, Inghilterra stesa da Eriksen

Una doppietta di Lukaku permette al Belgio di battere l'Islanda, la Francia supera la Croazia, Inghilterra sconfitta dal goal di Eriksen.

La batte la e tiene il passo del , che supera la con un super Jota nonostante l'assenza di Ronaldo.

in dieci per gran parte del match a causa del doppio giallo rimediato da Maguire: la si impone a Wembley con il calcio di rigore di Eriksen, ancora a segno nel doppio impegno, sorpassando proprio la squadra di Southgate e piazzandosi al secondo posto. Lo stesso trequartista nerazzurro firma insieme al milanista Kjaer la presenza numero 100 in Nazionale nel migliore dei modi. Resta in testa il , che batte l' grazie all'interista Lukaku , autore di una doppietta.

Nel girone dell' la si piazza in testa con la netta vittoria sulla firmata dalla doppietta di Lewandowski e dalla rete di Linetty . Il milanista Calhanoglu a segno nel pareggio in rimonta della sulla di Milinkovic-Savic , autore del primo goal. Nello stesso girone la pareggia senza reti contro l'Ungheria, tenendo il girone molto equilibrato.

Altre squadre

A segno anche Hamsik nella rocambolesca sconfitta della Slovacchia contro l'Israele (clamorosa rimonta firmata Zahavi ): nel gruppo 2 la continua a soprendere con la vittoria di misura sulla . Tentativo di fuga della Norvegia , che batte l' e tiene la corsa dell' , che passa nel finale sulla Romania.

Prosegue l'ottimo momento della Finlandia nella quarta giornata di : la formazione allenata da Kanerva batte l' nella Lega B e consolida il primato in classifica, lasciando gli ospiti a quota 2. Pareggio senza reti per l'Albania, che non passa sul campo della Lituania: entrambe le formazioni restano comunque in testa alla classifica del gruppo 4 di Lega C a quota cinque punti. Vincono anche Bielorussia e Slovenia, travolgente sul campo della Moldavia.

LEGA A

CROAZIA-FRANCIA 1-2 [8' Griezmann (F), 65' Vlasic (C), 79' Mbappe (F)]

INGHILTERRA-DANIMARCA 0-1 [35' Eriksen rig.]

ISLANDA-BELGIO 1-2 [9' Lukaku (B), 17' Saevarsson (I), 38' Lukaku rig. (B)]

ITALIA-OLANDA 1-1 [16' Pellegrini Lo. (I), 25' Van de Beek (O)]

POLONIA-BOSNIA 3-0 [40' Lewandowski, 46' Linetty, 52' Lewandowski]

PORTOGALLO-SVEZIA 3-0 [21' B. Silva, 44' Jota, 72' Jota]

LEGA B

FINLANDIA-IRLANDA 1-0 [67' Jensen]

BULGARIA-GALLES 0-1 [85' Williams]

NORVEGIA-IRLANDA DEL NORD 1-0 [68' Dallas aut.]

ROMANIA-AUSTRIA 0-1 [76' Schopf]

RUSSIA-UNGHERIA 0-0

SCOZIA-REPUBBLICA CECA 1-0 [6' Fraser]

SLOVACCHIA-ISRAELE 2-3 [16' Hamsik (S), 38' Mak (S), 68' Zahavi (I), 76' Zahavi (I), 89' Zahavi (I)]

TURCHIA-SERBIA 2-2 [22' Milinkovic-Savic (S), 49' Mitrovic rig. (S), 57' Calhanoglu (T), 76' Tufan (T)]

LEGA C

LITUANIA-ALBANIA 0-0

BIELORUSSIA-KAZAKISTAN 2-0 [36' Yablonski, 93' Yuzepchukh]

ESTONIA-ARMENIA 1-1 [8' Hovhannisyan (A), 14' Sappinen (E)]

GRECIA-KOSOVO 0-0

MACEDONIA DEL NORD-GEORGIA 1-1 [75' Kvaratskhelia (G), 93' Alioski rig. (M)]

MOLDAVIA-SLOVENIA 0-4 [8' Lovric, 37' Vuckic rig., 42' Vuckic, 55' Vuckic rig.]