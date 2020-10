Nations League, i risultati - Germania bloccata dalla Svizzera, Spagna ko in Ucraina

Germania e Svizzera danno vita a un match spettacolare e chiudono sul 3-3, Spagna ko in Ucraina, Montenegro battuto dal Lussemburgo.

Nel quarto turno di la sfida tra Azerbaigian e Cipro si chiude sullo 0-0, le due squadre restano rispettivamente al terzo e al quarto posto del gruppo uno in Lega C alle spalle di Lussemburgo e Montenegro. Colpo esterno di Malta nel gruppo uno della Lega D: la rete di Borg arriva addirittura al 97' e manda ko la Lettonia con sorpasso in classifica e secondo posto alle spalle delle Far Oer.

e danno spettacolo e chiudono sul 3-3 un match combattuto colpo su colpo: protagonista il centrocampista dell' Freuler con un goal e un assist. Colpo a sorpresa dell' di Shevchenko, che supera addirittura la e si rilancia nel girone con la rete di Tsygankov.

Il Lussemburgo continua a stupire e batte nel finale anche il Montenegro , raggiungendolo in testa al girone della Lega C: decisiva la rete di Sinani all'86'. Pareggio senza reti tra Liechtenstein e San Marino. Vero e proprio dominio delle Far Oer nel gruppo 1 della Lega D: battuta anche Andorra con la doppietta di Olsen.

Altre squadre

LEGA A

GERMANIA-SVIZZERA 3-3 [5' Gavranovic (S), 26' Freuler (S), 28' Werner (G), 55' Havertz (G), 57' Gavranovic (S), 60' Gnabry (G)]

UCRAINA-SPAGNA 1-0 [76' Tsygankov]

LEGA C

AZERBAIGIAN-CIPRO 0-0

MONTENEGRO-LUSSEMBURGO 1-2 [34' Ivanovic (M), 42' Muratovic (L), 86' Sinani (L)]

LEGA D

LETTONIA-MALTA 0-1 [97' Borg]

FAR OER-ANDORRA 2-0 [19' Olsen, 33' Olsen]

LIECHTENSTEIN-SAN MARINO 0-0