Nations League, fase finale: in Italia se gli azzurri vinceranno il gruppo 1

Una tra Olanda, Polonia e Italia ospiterà l'ultima parte del torneo europeo: gare in programma ad ottobre 2021.

L'Europeo 2020 è stato posticipato al 2021, a causa del coronavirus, ma le Nazionali continentali sono tornate in campo nel mese di settembre per la nuova edizione della . Il torneo che ha praticamente sostituito le amichevoli, o quasi, dà la possibilità, oltre alla gloria e al trofeo, di guadagnare un posto nel successivo Europeo in caso di mancato accesso dalle qualificazioni regolari.



Se la scorsa Nations League è stata vinta dal di Cristiano Ronaldo proprio in terra lusitana, la prossima fase finale potrebbe giocarsi in . Se gli azzurri dovessero vincere il proprio girone, infatti, il torneo per vincere la coppa si disputerà a , Milano e nei migliori stadi del Belpaese.

Le finali della Nations League si giocheranno precisamente il 6-7 ottobre 2021 con le due semifinali, mentre la finale e il terzo posto verranno disputare il 10 ottobre 2021. Sono tre le federazioni del gruppo 1 che hanno espresso interesse ad ospitare le finali: oltre all'Italia anche e .

Quattro punti in due gare per l'Italia di Mancini, attualmente favorita per superare il girone e dunque ospitare la fase decisiva per poter sollevare al cielo un trofeo, qualche mese dopo l'Europeo posticipato in cui si presenterà come una delle papabili alla vittoria finale.

Fermata dalla dopo una serie incredibile di vittorie consecutive nelle qualificazioni all'Europeo, dopo il pari contro Dzeko e compagni la Nazionale azzurra ha superato la rinata Olanda grazie al goal di Barella. Tra 11 e 14 ottobre le nuove sfide, contro la Polonia e nuovamente contro i Paesi Bassi.