Nations League deludente per la Francia: zero vittorie in tre gare

Due pareggi e una sconfitta per la Francia, salvata con il goal dell'1-1 dal solito Mbappé nel match contro l'Austria: ultimo posto in classifica.

Non sono certo i Mondiali, di cui è Campione in carica. Ma la Nations League è una competizione a cui la Francia crede, vinta nella seconda edizione e festeggiata con entusiasmo. La terza è cominciata in maniera decisamente deludente per i transalpini, tra i favoriti assoluti per conquistare l'imminente

Una stagione lunghissima coi club, terminata a fine maggio, ha portato decine di giocatori esausti nella Nations League 2022/2023, con la prima parte che si concluderà dopo il quarto turno. Tra questi anche quelli transalpini, a cominciare dal Campione d'Europa e probabile

Benzema è sceso in campo nella gara contro la Danimarca, segnando l'unico goal dei francesi nella sconfitta per 2-1, dunque nella sfida di venerdì contro l'Austria, persa nuovamente di misura. In mezzo l'incontro che ha visto la Francia sfidare la Croazia, terminato 1-1 senza il bomber del Real Madrid.

Per la Francia è arrivato il secondo pari in tre gare di Nations League dunque, con il goal di Weimann nella prima frazione a superare Griezmann e compagni. Sono scesi in campo tra gli altri anche Theo Hernandez e Coman, mentre sono partiti dalla panchina Mbappé e Nkunku.

Deschamps continua a cambiare la Francia per via delle tante gare ravvicinate e dal mancato riposo post stagione con i club: basti pensare che contro la Crozia era presente in attacco Ben Yedder, supportato da Rabiot, Nkunku e lo stesso Diaby, unico confermato per l'Austria.

Gara combattuta con l'Austria a corrente alterna, mentre la Francia ha dimostrato spesso di essere fuori giri per i troppi uomini cambiati; così come lo stesso modulo, passato dal 4-2-3-1 al 4-4-2 più quadrato del terzo turno. Contro la Danimarca, invece, Deschamps aveva proposto il 3-5-2, schierando Mbappé e Benzema: k.o.

L'ex mister della Juventus è corso ai ripari solamente a metà ripresa, riuscendo a raddrizzare la gara proprio con Mbappé (entrato al pari di Guendozi e Nkunku). Nonostante l'1-1 la Nations League appare per ora in salita viste le prestazione mostrate nei tre incontri fin qui: non solo per conquistare un posto nella final four e riconfermarsi campioni, ma anche per rimanere nella Lega A.

Certo, si tratta solamente di metà percorso, ma la Francia è ora ultima con due punti conquistati, a -4 dalla vetta. Prossimo incontro? Quello contro la Croazia, a 4 (gli stessi dell'Austria) punti dopo il colpo in Danimarca, ancora primatista.

Un incontro decisivo per fuga o il sorpasso: nel girone di ferro non si può sbagliare: Les Bleus già oltre il limite.