Nations League, Cristiano Ronaldo ci sarà: convocato dal Portogallo

Nella scorsa edizione partecipò solamente alle ultime due partite, invece stavolta l'attaccante della Juventus sarà subito a disposizione.

Stavolta Cristiano Ronaldo ci sarà sin dall'inizio. L'attaccante lusitano, infatti, prenderà parte alla nuova edizione della già da settembre, quando la Nazionale di Fernando Santos, Campione d'Europa in carica, sfiderà e .

Partite decisamente dure per il , che per confermarsi come vincitore della Nations League e dell'Europeo dovrà affidarsi anche a Cristiano Ronaldo: c'è anche l'attaccante della , infatti, tra i giocatori per le prossime gare del cinque e nove settembre.

Nella scorsa edizione della Nations League, Cristiano Ronaldo aveva saltato le prime gare per essere al meglio in maglia Juventus, per poi prendere parte alla fase finale: contro la in semifinale era stato roboante con una tripletta, per poi alzare il trofeo in finale contro l' di De Ligt.

Altre squadre

Oltre a Cristiano Ronaldo anche il difensore del , Mario Rui, è stato incluso nelel convocazioni. Fernando Santos ha chiamato anche diversi ex Serie a per le prossime gare di Nations League, da Cancelo a Bruno Fernandes, fino ad Andrè Silva.

Nelle gare di settembre di fatto Cristiano Ronaldo cerca la rete numero 100 con la maglia del Portogallo: il suo obiettivo è quello di agganciare e superare Ali Daei come massimo marcatore di una Nazionale. L'ex Real è secondo a quota 99, mentre la leggenda iraniana primo della lista a 109.

I convocati del Portogallo per la Nations League:

Portieri: Anthony Lopes ( ), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Difensori: João Cancelo ( ), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte ( ), Pepe (FC ), Rúben Dias ( ), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro ( )

Centrocampista: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes ( ), Bruno Fernandes ( ), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto)

Attaccanti: Diogo Jota (Wolverhampton), André Silva ( Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Trincão (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valência) e João Félix (Atlético Madrid)