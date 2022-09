Nations League, cosa succede se l'Italia arriva ultima nel girone?

Ultime tre gare di Nations League per l'Italia di Mancini: si decide il destino della Nazionale azzurra per l'edizione in corso e la prossima.

Dopo aver mancato l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022, l'Italia di Mancini prova a rialzare la testa nella terza edizione della Nations League. In Lega A, infatti, gli azzurri proveranno a vincere il proprio girone - il 3 - per poter qualificarsi alla final four e avere la possibilità di sfidare le altre capoliste per il successo del torneo.

Per l'Italia, impegnata a inizio autunno contro Inghilterra ed Ungheria, c'è però anche la possibilità di arrivare seconda o terza nel girone, il che non comporterebbe niente in vista della prossima edizione di Nations League, ma anche quarta, ultima.

ITALIA ULTIMA NEL GIRONE: COME FUNZIONA

Se l'Italia dovesse chiudere il gruppo 3 alle spalle di Ungheria, Germania ed Inghilterra sarebbe retrocessa nella Lega B di Nations League. In questo modo non avrà la possibilità di lottare per il trofeo almeno nella quarta edizione, perchè solamente le squadre di Lega A sono candidate alla vittoria finale.

Non solo, visto che una retrocessione in Lega B porterebbe l'Italia ad avere un ranking FIFA più basso in virtù delle sconfitte rimediate. C'è da dire però che vincendo eventualmente la Lega B nella sua terza edizione avrebbe possibilità di qualificarsi ai playoff per Mondiali ed Europei in caso di mancato accesso tramite le qualificazioni canoniche.

La Nations League è stata del resto creata per dare maggiori possibilità di qualificazione alle squadre minori d'Europa, non presenti nella Lega A.

Una retrocessione, dunque, ma non completamente negativa per tutte le squadre che si ritroveranno ad affrontare una Lega inferiore nella quarta edizione di Nations League.