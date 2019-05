Nations League, i convocati del Portogallo: Cristiano Ronaldo c'è, Joao Mario no

Fernando Santos ha annunciato i giocatori che parteciperanno alle finali della Nations League: fuori Andrè Silva, dentro Cancelo e Mario Rui.

Cristiano Ronaldo parteciperà alla fase finale della . C'è anche il fuoriclasse della , infatti, nella lista dei convocati del che prenderà parte alle ultime gare per proclamare il vincitore della nuova competizione continentale per nazioni.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Portogallo, che sfiderà la nelle semifinali ed eventualmente una tra e nella finalissima della Nations League, potrà contare su un Cristiano Ronaldo desideroso di mettersi in mostra alla pari dei rivali Salah e Messi.

Senza Europeo o Mondiale, infatti, saranno Copa America, Coppa d'Africa e le stesse final four a provare a spingere i grandi campioni verso il Pallone d'Oro 2019, quest'anno senza un vero favorito dopo l'approdo di e in finale di .

Fantos ha convocato dalla anche Joao Cancelo della Juventus e Mario Rui del mentre non fa parte del Portogallo l'interista Joao Mario, ripescato da Spalletti probabilmente troppo tardi per tornare stabilmente nella Nazionale portoghese e far parte dell'avventura estiva in Nations League.

Escluso anche Andrè Silva, autore di un avvio straordinario col prima di entrare in crisi realizzativa e vedere azzerare le possibilità di essere confermato nel club spagnolo. In attacco ci sarà la stellina Joao Felix, mentre a guidare il centrocampo ci sarà l'ex , Bruno Fernandes.

I convocati del Portogallo per la Nations League:

Portieri: Rui Patricio (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e Jose' Sá ( ).

Difensori: Joao Cancelo (Juventus), Nelson Semedo ( ), Pepe ( ), Ruben Dias ( ), Jose' Fonte ( ), Raphael Guerreiro ( ), Mario Rui (Napoli).

Centrocampisti: Danilo Pereira (Porto), William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes ( ), Pizzi (Benfica), Bernardo Silva ( ).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), João Felix (Benfica), Dyego Sousa (Braga), Gonçalo Guedes ( ) e Diogo Jota (Wolverhampton).