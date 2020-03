Nations League 2020-2021: regolamento, girone Italia e dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Tutto sulla Nations League 2020-2021: regolamento della competizione, il girone dell'Italia e dove vedere il sorteggio in tv e streaming.

La prossima UEFA prende forma. Questo pomeriggio il sorteggio della seconda edizione del torneo, creato ad hoc in sostituzione delle amichevoli tra Nazionali e che mette in palio 'pass' per i Mondiali.

Ad aggiudicarsi la prima Nations League, nel 2019, è stato il : Cristiano Ronaldo e soci hanno trionfato battendo in finale l' per 1-0, grazie ad un goal firmato da Guedes.

Di seguito tutto sulla Nations League 2020-2021: regolamento, il girone dell' e dove vedere il sorteggio in e .

REGOLAMENTO NATIONS LEAGUE 2020-2021

Il regolamento della Nations League 2020-2021 prevede promozioni e retrocessioni come nella prima edizione, ma con una variante: Lega A, Lega B e Lega C passano da 12 a 16 squadre suddivise in 4 gironi da 4 ciascuno, mentre la Lega D continua ad essere composta da due gironi. In ogni girone, le Nazionali si affronteranno in gare di andata e ritorno.

Le vincitrici dei 4 gironi della Lega A approdano alle finali della Nations League, composte da semifinali, finale e finale per il terzo posto.

Chi si aggiudicherà i gironi di Lega B, Lega C e Lega D verrà invece promosso, mentre le ultime classificate dei gironi della Lega A e della Lega B saranno retrocesse.

Le due migliori classificate della Nations League 2020-2021 - se non saranno già qualificate - andranno a giocarsi l'accesso ai Mondiali di 2022 con le 10 seconde classificate dei gironi di qualificazione Mondiali. Il tutto avverrà in tre percorsi da 4 squadre, composti da semifinali e finale: le 3 vincitrici dei percorsi, voleranno ai prossimi Mondiali.

NATIONS LEAGUE 2020-2021: GIRONE ITALIA

L'Italia, in vista del sorteggio della Nations League 2020-2021, è stata collocata nella seconda fascia della Lega A con , e .

Gli azzurri dovranno sperare di evitare spauracchi come , Olanda o Portogallo in prima fascia; la in terza e o in quarta.

LEGA A

Prima fascia: Portogallo, Olanda, Inghilterra,

Seconda fascia: Belgio, Francia, Spagna, ITALIA

Terza fascia: -Erzegovina, , , Svezia

Quarta fascia: Croazia, , Germania,

LEGA B

Prima fascia: , , ,

Seconda fascia: , Norvegia, , Finlandia

Terza fascia: Slovacchia, , Repubblica d’ ,

Quarta fascia: Bulgaria, Israele, Ungheria, Romania

LEGA C

Prima fascia: Grecia, Albania, Montenegro, Georgia

Seconda fascia: Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia, Cipro

Terza fascia: Estonia, Slovenia, Lituania, Lussemburgo

Quarta fascia: Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldavia

LEGA D

Prima fascia: Gibilterra, Isole Faroe, Lettonia, Liechtenstein

Seconda fascia: Andorra, Malta, San Marino

DATA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE 2020-2021

Il sorteggio della Nations League 2020-2021 si svolgerà oggi, martedì 3 marzo 2020, ad Amsterdam: orario d'inizio fissato per le ore 18:00.

SORTEGGIO NATIONS LEAGUE: TV E STREAMING

Il sorteggio della Nations League sarà visibile in tv dalla RAI - su RAI2 - mentre in streaming si potrà assistere alla cerimonia attraverso RaiPlay - il servizio streaming offerto dalla RAI - disponibile su PC, smartphone e tablet. Nonchè collegandosi al sito di Sportmediaset.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE 2020-2021

Prima giornata: 3–5 settembre 2020

Seconda giornata: 6–8 settembre 2020

Terza giornata: 8–10 ottobre 2020

Quarta giornata: 11–13 ottobre 2020

Quinta giornata: 12–14 novembre 2020

Sesta giornata: 15–17 novembre 2020

Finali: 2, 3, 6 giugno 2021

Spareggi retrocessione: 24, 25, 28, 29 marzo 2022