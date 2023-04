Natali e Inacio Pià jr brillano in Nazionale: i figli d'arte guidano l'Italia U15

Al Torneo delle Nazioni, che inizia domani e si conclude il 1° maggio, l'Italia U15 sarà guidata dai figli degli ex calciatori Natali e Inacio Pià.

Il Torneo delle Nazioni è ai nastri di partenza. Parte domani in Friuli Venezia Giulia, e nelle vicine Austria e Slovenia, la 19ª edizione della competizione ideata nel 2004 da Giorgio Brandolin e Franco Tommasini per le nazionali Under 15 e in programma fino al 1° maggio.

Tra le 12 selezioni partecipanti c’è anche l’Italia di Massimiliano Favo, che dovrà difendere il titolo di campione in carica dopo aver battuto nell’ultima edizione la Repubblica Ceca per 3-0 nella finale giocata a Gradisca d’Isonzo.

Gli Azzurrini si sono aggiudicati entrambe le amichevoli contro la Slovenia a settembre e hanno vinto a punteggio pieno il Torneo di Sviluppo UEFA disputato a novembre in Portogallo. Nel 2023, dopo essersi imposti nelle due sfide all'Albania, hanno vinto 5-2 contro i pari categoria della Rappresentativa Lega Pro prima di interrompere una striscia di sette vittorie consecutive perdendo entrambe le gare in trasferta contro la Spagna.

Tra i 22 calciatori convocati dal commissario tecnico Favo spiccano due nomi su tutti, il capitano Andrea Natali e l’attaccante Samuele Inacio.

Cosa accomuna i due, oltre all’età e allo status di colonne della formazione Under 15 dell’Italia? Entrambi sono figli d’arte.

Cesare Natali, papà di Andrea, e Joao Batista Inacio Pià, padre di Samuele, hanno giocato insieme nell’Atalanta di Vavassori e poi Mandorlini-Delio Rossi.

Il primo ricopriva il ruolo di difensore centrale e vanta più di 300 presenze in Serie A con le maglie di Fiorentina, Atalanta e Bologna, Udinese e Torino mentre il secondo era un attaccante rapido e tecnico che ha vestito le maglie di Napoli, Atalanta, Ascoli, Lecce, e Torino.

Il futuro di Andrea e Samuele è luminoso con i due che sono destinati a grandi carriere.

Non a caso Andrea milita nelle giovanili del Barcellona dopo un’esperienza nell’Espanyol, sempre nella città catalana, dopo il trasferimento con la famiglia nel 2020. Un percorso iniziato nelle giovanili dell’Udinese prima del passaggio al Milan, fino alla città di Barcellona.

Samuele Inacio Pià, invece, è un prodotto del vivaio dell’Atalanta, con cui continua a brillare con la maglia numero 10 sulle spalle. Un fantasista con ottime doti realizzative, con un bottino importante di reti segnate, tra cui le tre - di cui una decisiva in finale - nel Torneo di Sviluppo Uefa vinto dall’Italia Under 15 che in Portogallo.

Le dinastie proseguono, l’Italia si gode i due talenti. Natali e Inacio jr crescono a pane e pallone, sulle orme di Cesare Joao Batista.