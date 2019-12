Nasri su Salah: "Non dirò che è egoista, ma meglio giocare con Mahrez"

Il giocatore francese ha scelto il suo personale vincitore del Pallone d'Oro africano: "Con Mahrez può giocare l'uno-due".

Giocare con Momo Salah? No grazie. Parole e musica di Samir Nasri, centrocampista dell' ed ex Nazionale francese che ha commentato i tre finalisti del Pallone d'Oro africano. Ok Mahrez, ma il giocatore del proprio no per l'ex .

Intervistato da Le Boteur, Nasri ha elogiato Mahrez, finito tra l'altro nella top ten del Pallone d'Oro grazie alla vittoria in Coppa d'Africa con l' e il successo in Premier League con il Manchester City. Salah forte, certo, ma non il compagno migliore per il francese.

Per Nasri non c'è confronto:

"Mahrez è un giocatore collettivo che gioca di squadra, mentre Salah è molto più solista. Aspira solo a segnare goal. Non dirò che Salah è egoista, ma corre dietro ai gol e alle statistiche".

Con l'algerino per Nasri è tutta un'altra cosa:

"Con Mahrez, invece, puoi giocare l’uno-due. Personalmente ci giocherei. È un giocatore con il quale puoi facilmente dialogare in campo. Se devo scegliere chi è il migliore attualmente, beh, Mahrez. Non ho dubbi”.

Statisticamente in realtà Salah ha regalato maggiori assist decisivi rispetto a Mahrez: negli ultimi cinque anni, 35 passaggi che hanno portato al goal per l'algerino, 42 per l'egiziano.