Come vedere Nashville SC-Red Bull New York con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 33 1 nov 2026 - 16:30 Geodis Park

Il Nashville SC ospita il Red Bull New York al Geodis Park mentre la stagione regolare della MLS entra nella fase finale. Le due squadre arrivano all'appuntamento in situazioni molto diverse.

Il Nashville di BJ Callaghan è stato la squadra più brillante della Eastern Conference e si presenta a questa sfida da vincitore del Supporters' Shield, titolo che si è già assicurato. Il suo rendimento è stato eccezionale e giocare in casa al Geodis Park gli dà ogni motivo per essere fiducioso.

Il Red Bull New York arriva con qualcosa da dimostrare. La squadra di Michael Bradley è decima a Est e lotta per conquistare un posto nei playoff, mentre la stagione regolare volge al termine. Le tre sconfitte nelle ultime cinque partite sottolineano l'incostanza che ha caratterizzato la sua stagione, anche se la vittoria per 2-0 sull'Inter Miami e la recente sconfitta per 3-2 contro il New England dimostrano che può competere a questo livello.

L'ultima partita del New York si è conclusa con una sconfitta per 3-2 sul campo del New England Revolution, un risultato che mantiene alta la pressione sulla squadra di Bradley. Ha la qualità per creare problemi in trasferta, ma la solidità difensiva del Nashville e la sua capacità di segnare con continuità rendono questa sfida difficile.

Per il Nashville è un'occasione per mantenere il livello che gli è valso il Supporters' Shield e arrivare ai playoff nelle migliori condizioni possibili. Callaghan vorrà una prestazione solida che consolidi il ritmo e la fiducia della squadra.

Di seguito trovi tutto quello che devi sapere per seguire la partita in diretta.

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