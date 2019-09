Nasce la UEFA Europa Conference League: terza competizione per federazioni minori

Nasce la terza competizione europea per club: ufficializzata la UEFA Europa Conference League, torneo per federazioni minori a partire dal 2021.

La notizia era nell'aria da tempo, ma oggi è stato dato l'annuncio ufficiale: dopo la e l' , nasce una terza competizione UEFA per le federazioni minori. Prende vita l'Europa Conference League.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Durante il meeting di Lubiana è stato ufficializzato il nome della nuova competizione, precedentemente nominata Europa League 2: il torneo avrà lo scopo di dare più spazio alle squadre di federazioni minori, che ora avranno accesso all'Europa.

Si parte dal 2021, come già annunciato in precedenza dalla UEFA: per l' parteciperà la squadra settima classificata, ma il regolamento completo è ancora in via di definizione e verrà comunicato nei prossimi mesi.