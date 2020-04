Nasce 'Mercato', la serie tv sul calciomercato: "La verità è più incredibile della fiction"

Yvan LeMèe, tra i leader del calciomercato francese, sta lavorando per portare una serie ispirata al mondo del calciomercato.

Conoscere i dietro le quinte del mondo dello spettacolo sono tra i desideri più comuni tra gli amanti di cinema, sport, musica. Le autobiografie raccontano un mondo oltre la fantasia, con storie assurde. Non fa eccezione il calcio e il calciomercato, presto raccontato in una serie ispirato a fatti reali.

Yvan Le Mèe, tra i più importanti agenti del calcio francese nel nuovo millennio, ha infatti avuto l'idea di portare in tv le trattative e tutti i gustosi particolari riguardanti il calciomercato. In carriera la sua Sport Profile Consulting è stata protagonista di oltre 500 trasferimenti, da Mendy a Benatia, passando per Aubameyang.

Nella serie tv che si chiamerà semplicemente e per la quale sono stati avviati i contatti con diverse case di produzione che potrebbero dare il via a fine 2020 alla creazione della stessa, come protagonista ci sarà Vincent Berman, procuratore ispirato alla figura di Le Mèe e alle sue esperienze nel calciomercato degli anni 2000.

In Mercato, Berman dovrà vedersela con il suo mentore proprietario dell'agenzia StarPlayers per il trasferimento tra gli altri del fittizio Ruben Maltelli, attaccante argentino della con una clausola di 300 milioni di euro e il desiderio di diventare un grandissimo del mondo del calcio, magari conquistando il Pallone d'Oro.

Su Mercato stanno lavorando diversi uomini che gravitano attorno al calcio, come Roussier, ex presidente del , il produttore Peysson e il giornalista Benterki. Non solo, nel gruppo di lvoro anche Romain Alessandrini, uno degli assistiti di Le Mèe.

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Le Mèe non ha dubbi:

“La verità è più incredibile della fiction, tant'è che in alcuni casi lo sceneggiatore dovrà essere bravo a mischiare un po' le carte e ammorbidire i toni. Non si può raccontare proprio tutto quello che succede nel calciomercato, anche perché la gente non ci crederebbe".

La sceneggiatura non è ancora stata creata, ma Le Mèe non ha dubbio riguardo al protagonista:

"Per me la scelta numero uno sarebbe Salvatore Esposito, perché oggi è la star, l'uomo mercato di cinema e televisione, come Milinkovic-Savic in : tutti lo vogliono. Nei mesi scorsi tramite una persona conosciuta da entrambi gli è stato sottoposto il progetto e so che gli è piaciuto. Ma chissà se sarà possibile riuscire ad averlo perché nei prossimi mesi è impegnatissimo. Lui sarebbe perfetto”.

L'attesa per la serie tv è già enorme.