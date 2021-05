Nasce la nuova Juventus: Kulusevski e Chiesa sono il futuro bianconero

Lo svedese ha giocato la migliore partita stagionale contro la sua ex squadra, Chiesa si conferma imprescindibile: la nuova Juventus riparte da loro.

La notte di Reggio Emilia, oltre ad aver regalato il secondo trofeo di una stagione che resta comunque deludente, potrebbe davvero segnare l'inizio di una nuova era per la Juventus.

Mentre i bianconeri ammainano definitivamente la bandiera di Gigi Buffon (e forse anche quella di Giorgio Chiellini) scoprono infatti di avere tra le mani due giocatori in grado di spostare gli equilibri come pochi altri. Entrambi giovanissimi.

21 anni appena compiuti uno, 23 anni l'altro: Dejan Kulusevski e Federico Chiesa sono stati gli assoluti protagonisti del trionfo contro l'Atalanta. Ma se il secondo nella sua prima stagione a Torino aveva già ampiamente dimostrato di meritare la Juventus, il primo ha vissuto la serata più bella da quando è in bianconero. E proprio al cospetto della squadra che dopo averlo lanciato non ha creduto troppo in lui.

Gasperini d'altronde, interpellato sulla cessione di Kulusevski alla Juventus dopo l'exploit al Parma, era stato chiaro.

"La Juventus ha fatto un grandissimo investimento, ma l’Atalanta ha fatto molto bene a darlo al Parma. Qui giocava sicuramente meno, pensiamo a Papu, Ilicic, Zapata, Muriel, Malinovskyi. Non avrebbe avuto lo spazio, questo è certo. È andata benissimo così, la società ci credeva e ci crede molto, altrimenti non lo avrebbe dato senza riscatto. A sedici anni l’ho portato in ritiro in prima squadra, ma con i giocatori che abbiamo noi… non è facile. Un giocatore di vent’anni è un grande investimento, le società come la Juve hanno delle mire, ma qui ci sono giocatori da big vera, che vanno a fare i titolari nella Juve o nell’Inter”.

Kulusevski però quest'anno, di fatto, titolare della Juventus lo è diventato. Tanto che mercoledì sera, come già successo sabato scorso contro l'Inter, Pirlo lo ha preferito a Dybala e Morata per supportare Cristiano Ronaldo. E stavolta lo svedese lo ha ripagato con gli interessi.

Oltre al bellissimo colpo mancino che ha aperto le marcature, infatti, Kulusevski non ha sbagliato praticamente nulla risultando fondamentale in tutte le fasi del gioco prima di servire a Chiesa l'assist del goal-vittoria al termine di una pregevole combinazione e diventando così il primo giocatore a segnare e fornire un assist durante una finale della competizione.

Nella sua prima stagione alla Juventus peraltro Kulusevski ha collezionato ben 46 presenze, segnando 7 reti e fornendo sei passaggi decisivi ai compagni. Numeri da potenziale top-player che deve solo trovare la continuità necessaria per giocare in un top club. Grazie anche alla fiducia di Pirlo, che lo ha sempre difeso pure quando qualcuno storceva il naso.

Ancora meglio di Kulusevski, come detto, ha fatto Federico Chiesa che in una serata non troppo brillante è riuscito comunque a lasciare la sua firma: prima colpendo il palo, quindi superando Gollini e di fatto regalando la Coppa Italia alla Juventus proprio qualche minuto prima di uscire dal campo per lasciare spazio a Dybala. Il tutto insieme a Gigi Buffon, uno che la prima Coppa Italia della sua carriera l'aveva vinta a Parma col padre Enrico.

"Prima della partita ho detto a Buffon: “Hai vinto con mio padre, ora devi fare lo stesso con me”. Ci siamo riusciti ed è una cosa incredibile, ti fa capire che leggenda è Gigi".

Federico intanto è sulla buona strada come dimostra il titolo di MVP della finale e il record di goal personali, ben 13 in tutte le competizioni. Numeri che certificano la crescita esponenziale di un campione in erba che tornerà utilissimo anche alla Nazionale in chiave Europei.

Kulusevski e Chiesa, Chiesa e Kulusevski: due lampi di luce che squarciano le tenebre bianconere nella notte di Reggio Emilia. La nuova Juventus, Champions o non Champions, riparte da qui.