Nasce il progetto "Serie A Ambassadors": presenti Totti, Vieri e Shevchenko

La Lega ha riunito alcuni ex grandi giocatori del nostro campionato, sotto il nome di "Serie A Ambassadors".

La Lega Serie A annuncia la creazione dei “Serie A Ambassadors”, un team di campioni che hanno reso grande la Serie A e che rappresenteranno il calcio italiano negli eventi organizzati dalla Lega Serie A. I primi Top Players a far parte di questo progetto saranno: Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta.

Gli Ambassadors saranno impegnati in primo luogo in progetti di responsabilità sociale, portando la propria immagine e la propria esperienza a sostegno di attività benefiche e della diffusione di messaggi positivi. Saranno inoltre il biglietto da visita della Serie A nel mondo, prendendo parte ad iniziative con i broadcaster internazionali e ad altre attività con i diversi partner commerciali della Lega Serie A. Domani sera saranno presenti in tribuna al Mapei Stadium e faranno il proprio esordio i primi “convocati” dei Serie A Ambassadors: Vincent Candela Ciro Ferrara Luca Toni Francesco Totti e Christian Vieri.

Queste le parole dell'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che presentano l'ambizioso progetto.