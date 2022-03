Nasce "EcoEridania Insuperabili", Chiellini: "Vogliamo essere riferimento per il calcio e le disabilità"

Un calcio maggiormente inclusivo: questo uno degli obiettivi di EcoEridania Insuperabili, la fondazione nata dalla sinergia del Gruppo EcoEridania e la Onlus Insuperabili per rafforzare i progetti portati avanti relativi alla sfera della disabilità nello sport, ma insieme.

"La nascita della Fondazione EcoEridania Insuperabili permetterà un ulteriore sviluppo del Progetto Scuole Calcio, che ha l’ambizione di poter accogliere oltre 2000 persone disabili nei prossimi 5 anni", si legge dalla nota della fondazione.

Tra gli altri obiettivi anche quello che prevede l'inagurazione di un progetto “Powerchair” e quello “Calcio per non vedenti”, categorie ad oggi mancanti nell’offerta sportiva di Insuperabili.

Un importante passo sarà quello della realizzazione dell'"Impianto Sportivo Insuperabili EcoEridania", che, come si legge dal comunicato, "ha l’obiettivo di diventare il fiore all’occhiello per l’insegnamento, collocando sotto il profilo lavorativo più di 50 persone con disabilità. Inoltre, la Fondazione EcoEridania Insuperabili continuerà inoltre a sostenere i numerosi progetti che hanno potuto beneficiare della generosità del gruppo ligure. Tra questi: Gigi Ghirotti, Tutti per Atta, Run for Emma, Spilinbergo, Flying Angels, Dinogmi Centro ricerca Sla e molti altri".

Testimonial della fondazione, il capitano della Nazionale italiana Giorgio Chiellini, che ha dato il suo sostegno a ogni progetto.

"Da quando siamo nati, abbiamo sempre avuto tanti sogni. Il principale è sempre stato quello di diventare un punto di riferimento per il calcio e la disabilità. Possiamo dire che siamo a buon punto, ma per vincere la nostra partita avevamo bisogno nella nostra squadra di un grande campione. Sono sicuro che il Gruppo EcoEridania rappresenti proprio questo: la nascita della Fondazione EcoEridania Insuperabili è uno stimolo in più che mi porterà ad essere sempre più vicino ai miei ragazzi!”.