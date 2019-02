Napoli-Zurigo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il 3-1 conquistato in Svizzera, il Napoli ospita lo Zurigo per staccare il pass e volare agli ottavi di finale di Europa League.

Il Napoli, forte del 3-1 con cui ha battuto lo Zurigo nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, attende la visita degli svizzeri al 'San Paolo' per staccare il pass e approdare agli ottavi del torneo continentale.

La compagine allenata da Ancelotti, a -13 dalla Juventus capolista in campionato e con un margine rassicurante (+7) sull'Inter terza, punta con decisione alla vittoria dell'Europa League per provare a regalare un trofeo ai tifosi del Napoli. Ma per alimentare il sogno, occorre inanzitutto eliminare lo Zurigo.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ZURIGO

Napoli-Zurigo si gioca giovedì 21 febbraio 2019 allo stadio 'San Paolo' di Napoli: calcio d'inizio fissato alle ore 18:55.

DOVE VEDERE NAPOLI-ZURIGO IN TV E STREAMING

La sfida tra Napoli e Zurigo sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 372 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go per tutti gli abbonati Sky.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ZURIGO

Ancelotti potrebbe attuare la solita legge del turnover, seppur in maniera moderata: tra i pali potrebbe essere rispolverato Karnezis, in difesa Luperto scalpita per una maglia, a centrocampo Diawara dal 1'. Sugli esterni Verdi titolare e Ounas da valutare, in avanti riecco Mertens con Insigne, squalificato in campionato: l'escluso, dunque, dovrebbe essere Milik.

Nello Zurigo l'uomo di maggiore qualità, Marchesano, dovrebbe essere impiegato dal 1' dopo essere partito in panchina nel match d'andata sulla trequarti insieme all'altro elemento più talentuoso Kololli: Odey sarà l'unica punta.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Verdi, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Mertens.

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey.