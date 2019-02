Napoli-Zurigo, le formazioni ufficiali: Insigne e Mertens in attacco

Svelate le formazioni ufficiali di Napoli-Zurigo: in attacco gli azzurri schierano la coppia formata da Insigne e Mertens, fuori Milik.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Zurigo:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Zielinski, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens.

ZURIGO (4-4-2): Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schönbächler; Odey, Ceesay.

Dopo la vittoria per 3-1 all'andata, il Napoli è pronto a ospitare lo Zurigo per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Lo scorso 14 febbraio a lasciare il segno per gli azzurri furono Insigne, Callejon e Zielinski, con il solo Kololli a segno su rigore per i padroni di casa.

Il Napoli scende in campo con un collaudato 4-4-2. In porta Ancelotti ha scelto di optare per Meret, con Chiriches e Koulibaly come coppia di centrali. Sugli esterni agiranno invece Hysaj e Ghoulam, con Malcuit in panchina. Centrocampo senza Allan, non schierato dal primo minuto, ma con Zielinski e Diawara, affiancati da Ounas e Verdi. In attacco spazio alla coppia formata da Insigne e Mertens, con Milik pronto a subentrare.

Stesso modulo per lo Zurigo che schiera Brecher tra i pali. Difesa a quattro formata da Winter, Bangura, Kryeziu e Kololli. Il centrocampo sarà invece affidato al quartetto formato da Khelifi, Sohm, Domgjioni e Schönbächler, con Odey e Ceesay duo d'attacco.