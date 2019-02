Napoli-Zurigo 2-0: Gli azzurri volano agli ottavi di Europa League

Il Napoli supera l’ostacolo Zurigo e si qualifica per gli ottavi di Europa League: al San Paolo finisce 2-0 con reti di Verdi e Ounas.

Il Napoli supera 2-0 lo Zurigo, bissa il successo dell'andata e vola agli ottavi di Europa League. Novanta minuti senza patemi per i partenopei, che griffano il match con Verdi ed Ounas e risolvono almeno in parte il problema del goal nonostante le tante altre chances avute e non concretizzate.

Turnover per Ancelotti: Meret si riprende i pali, Chiriches dal 1' dopo la rottura del crociato, Ghoulam a sinistra, Verdi e Ounas esterni di centrocampo con Diawara in mediana al fianco di Zielinski. In avanti Mertens ed Insigne, squalificato in campionato. San Paolo, ancora una volta semideserto.

Prima palla-goal targata Napoli, col pallonetto di Insigne che esce di un soffio, risposta Zurigo affidata all'inzuccata a lato di Odey. Verdi viene mandato in porta da Mertens e spara addosso a Brecher, Insigne ci prova in tutti i modi ma l'urlo del goal gli resta ancora in gola tre volte in due minuti. Poi si accende Mertens, che sfiora il goal con una zampata su cui Brecher è bravo a dire no. Il Napoli crea tanto senza segnare, come quando Ounas svirgola da dentro l'area divorandosi l'1-0. In chiusura di tempo, però, Verdi riscatta una prova deludente finalizzando una bella giocata dell'algerino e porta gli azzurri in vantaggio.

Brivido per il Napoli in apertura di ripresa, quando la girata di Khelifi fa la barba al palo a Meret battuto. Il Napoli protesta per un rigore non dato dopo un'entrata su Ghoulam in area, la partita del rientrante Chiriches dura poco meno di un'ora: al suo posto, Luperto. Ounas va vicino al raddoppio con un paio di conclusioni, lo Zurigo si fa vivo dalle parti di Meret col fendente a lato del subentrato Zumberi. Il Napoli archivia la pratica col 2-0 di un ottimo Ounas su assist di Mertens, poi al posto dell'ex Bordeaux entra Milik che nel quarto d'ora a disposizione va ad un passo dal tris in due circostanze. Azzurri agli ottavi di Europa League, Zurigo fuori tra gli applausi dei suoi rumorosissimi tifosi.

18 - Napoli e Borussia Dortmund sono le uniche due squadre ancora imbattute in casa nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni – per i partenopei 14 vittorie e quattro pareggi. Fortezza.#NapoliZurigo #UEL pic.twitter.com/9HovCMSy9j — OptaPaolo (@OptaPaolo) 21 febbraio 2019

I GOAL

43' VERDI 1-0

Ounas scodella dentro l'area per l'ex Bologna, che al volo di destro insacca sul secondo palo.

75' OUNAS 2-0

Pallone filtrante di Mertens che imbecca l'algerino, bravo a battere Brecher in corsa sul primo palo.

IL TABELLINO

NAPOLI-ZURIGO 2-0

MARCATORI: 43' Verdi, 75' Ounas

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Hysaj 6, Chiriches 6,5 (56' Luperto 6), Koulibaly 6,5, Ghoulam 6; Ounas 7 (77' Milik 5,5), Zielinski 5,5 (66' Allan 6,5), Diawara 6, Verdi 6; Insigne 5,5, Mertens 6. Allenatore: Ancelotti.

ZURIGO (4-4-2): Brecher 6,5; Winter 6, Bangura 5,5, Kryeziu 5,5, Kololli 5,5 (82' Kharabadze sv); Khelifi 6, Sohm 6, Domgjoni 6, Schönbächler 6 (65' Krasniqi 5,5); Odey 6,5 (60' Zumbari), Ceesay 5,5. Allenatore: Magnin.

Arbitro: Sidiropoulos

Ammoniti: Chiriches (N)

Espulsi: nessuno