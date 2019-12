Zielinski-Napoli, rinnovo vicino: ma la stagione è flop

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, Piotr Zielinski potrebbe presto rinnovare col Napoli: l'attuale contratto scade nel 2021.

La stagione del è nettamente insufficiente fino a questo punto: ventuno punti in sedici giornate e addirittura ottavo posto in campionato, rendimento che fa da contraltare alla brillante qualificazione agli ottavi di , ottenuta anche grazie ad un successo sui campioni d'Europa in carica del .

Anche chi nelle scorse annate ha saputo lasciare il segno, quest'anno non sta rendendo come previsto: i numeri di Piotr Zielinski parlano chiaro, così come una propensione offensiva minore che in passato ha spesso fatto la differenza.

Solo un goal finora per il polacco, meno dei tre della stagione 2018/2019 e dei sei di quella precedente a ridosso della sosta natalizia. Un'involuzione non solo tecnica ma anche tattica che lo ha portato ad imbrigliarsi senza via d'uscita nel 4-4-2 ancelottiano.

Nonostante i passi indietro siano sotto gli occhi di tutti, il Napoli continuerà a puntare su Zielinski: secondo 'Sky Sport' è vicina l'intesa con il suo procuratore per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Il nuovo accordo si esaurirà nel 2024.

Un riconoscimento per certi versi inaspettato, teso a premiare gli sforzi di un giocatore che ha attirato le attenzioni di tanti grandi club, i quali dovranno però fare i conti con il muro eretto dalla società azzurra.