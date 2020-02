Napoli, Younes ha rifiutato sei club: resta viva la pista russa

L'attaccante esterno del Napoli Amin Younes ha rifiutato le offerte di Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo e Olympiakos.

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti proprio ieri sera ma in c'è ancora un curioso caso in sospeso: Amin Younes ha rifiutato ben sei squadre ed è ancora in cerca di una sistemazione, il sta valutando la pista che porta al mercato russo.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere del Mezzogiorno', dopo aver rifiutato le offerte di , , , , e , l'esterno azzurro ha detto no anche alle ultime proposte provenienti dagli .

Younes ha fatto sapere di voler partire solamente per una squadra importante e a titolo definitivo: il mercato in termina il 21 febbraio e attualmente sembra l'unica soluzione percorribile per la dirigenza partenopea, che non intende più puntare sul classe '93.

L'ex è ormai fuori dai progetti tecnici di mister Gattuso e potrebbe finire fuori dalla lista Champions oltre che restare ai margini della rosa anche per quanto riguarda il campionato.