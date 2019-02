Napoli, Younes manda messaggi ad Ancelotti: "Non vedo l'ora di giocare"

Younes sta lavorando sodo per cercare di farsi trovare pronto nel momento in cui Ancelotti dovesse decidere di utilizzarlo.

Solamente due presenze per Amin Younes in questa stagione con la maglia del Napoli, una in Serie A (17 minuti) ed una in Coppa Italia (8 minuti).

Ancelotti, dopo il recupero dalla rottura del tendine d'Achille, non gli ha concesso mai molto spazio fino a questo momento, tanto che verso la fine della sessione invernale di calciomercato si era parlato di un possibile prestito al Celta Vigo.

Spending some days in Belgium 🇧🇪 at @movetocure to get more stability after my long injury. I’ll be back stronger soon, really looking forward to my next games with @sscnapoli #ForzaNapoliSempre #workmode #rehabilitation #balance pic.twitter.com/kcTqd276Mm — Amin Younes (@AminYounes11) 6 febbraio 2019

Il giocatore, dal canto proprio, è intenzionato a farsi trovare pronto e per questo motivo ha postato su Twitter una sua immagine che lo ritrae in un centro in Belgio ad allenarsi per tornare in forma il più presto possibile.