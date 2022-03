Il Napoli vince, ma perde due giocatori: contro l'Atalanta mancheranno Osimhen e Rrahmani

E' una giornata calcisticamente positiva in casa Napoli quella che si è chiusa con il successo in rimonta della formazione di Luciano Spalletti contro l'Udinese.

Il 2-1 del 'Diego Armando Maradona' ha consegnato un'ottima prova degli azzurri che, passati in svantaggio nella prima frazione, sono riusciti a conquistare i tre punti grazie alla doppietta di Victor Osimhen nella ripresa.

In attesa di capire quali siano le condizioni di Giovanno Di Lorenzo, uscito al 78' dopo una brutta botta rimediana nel contrasto con Marco Silvestri, portiere bianconero, il Napoli in vista del prossimo futuro deve fare i conti con due assenze.

Contro l'Atalanta, nel prossimo turno di Serie A, mancheranno Amir Rrahmani e l'autore delle due reti decisive Victor Osimhen.

Sia il primo che il secondo, diffidati, sono stati ammoniti nella ripresa e rispettivamente al 65' e al 92': cartellini gialli pesanti per loro, visto che non riusciranno a essere in campo contro la Dea.