Napoli-Verona, le pagelle: Meret un muro, Younes delude

Nel Napoli brillano su tutti Milik, Fabian Ruiz e Meret. Nel Verona c'è la conferma di Amrabat, mentre Gunter non è impeccabile.

MILIK 7: Nella sua notte sceglie una maniera tutt'altro che banale per sbloccarsi. Lo fa con due goal da vero uomo d'area, di quelli che in altre occasioni - meno fortunate - gli erano costati critiche e bocciature. Poco vistoso, ma puntuale all'appuntamento più importante.

MERET 7: Nel giro di 10 secondi salva tre volte il risultato su altrettante occasioni quasi a colpo sicuro per il . Per lunghi tratti è spettatore non pagante, ma quando chiamato in causa fa la differenza.

AMRABAT 6.5: Una piacevole conferma, anche al cospetto di un avversario di livello. Idee e dinamismo nel cuore del centrocampo, con buona continuità finchè non entrato in riserva. Il migliore tra i suoi.

INSIGNE 6: Dopo due settimane di chiacchiere, interne ed esterne, Ancelotti lo ripropone nel discusso ruolo di seconda punta. Con risposte alterne: guizzi di puro talento e passaggi a vuoto. Può dare molto di più, ma intanto è un (nuovo) inizio.

YOUNES 5.5: Era un'occasione importante per guadagnare punti nelle affollate gerarchie del reparto offensivo, ma la sensazione è che non se la sia giocata nel migliore dei modi. Un paio di spunti buoni in combinazione con Insigne e poco altro. Non a caso è stato oggetto del primo cambio deciso da Ancelotti.

NAPOLI (4-4-2): Meret 7: Malcuit 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Di Lorenzo 6.5; Callejon 6, Allan 6, Fabian 6.5, Younes 5.5 (65' Zielinski 6); Insigne 6 (76' Mertens sv), Milik 7 (81' Llorente sv).

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrhamani 5, Kumbulla 6, Gunter 5; Faraoni 5, Amrabat 6.5 (81' Tutino sv), Veloso 6, Lazovic 6; Zaccagni 5 (52' Salcedo 5.5), Pessina 5.5; Stepinski 5 (60' Di Carmine 6).