Napoli-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli ospita il Verona nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti sfida in casa il di Ivan Juric nell'anticipo dell'8ª giornata di . I partenopei sono quarti in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, gli scaligeri si trovano al 10° posto con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 26 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei campani, questi ultimi sono in netto vantaggio sul piano statistico con 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Negli ultimi 15 confronti non ci sono stati pareggi: l'ultimo risale addirittura all'aprile del 1988.

Il belga Dries Mertens è il miglior marcatore degli azzurri con 4 reti, mentre il portoghese Miguel Veloso è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 2 goal segnati. Il Verona è inoltre la vittima preferita di José Maria Callejón fra le 20 squadre partecipanti al campionato di Serie A: lo spagnolo è infatti andato a segno 4 volte in 8 partite giocate contro gli scaligeri.

Dall'altra parte, invece, l'esterno Darko Lazovic ha realizzato il suo ultimo goal in Serie A proprio contro il Napoli lo scorso aprile, quando giocava con la maglia del . In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Verona

Napoli-Verona Data: 19 ottobre 2019

19 ottobre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO NAPOLI-VERONA

Napoli-Verona si disputerà il pomeriggio di sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. La partita, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, sarà la 53ª fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

L'anticipo Napoli-Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, con il supporto del commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky che lo volessero potranno anche seguire Napoli-Verona in diretta attraverso Sky Go: su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Ancelotti si affiderà al 4-4-2 ma soprattutto in attacco i dubbi non mancano: Lozano non è stato convocato, quindi si giocano due maglie Milik, Mertens, Llorente e Younes, con i primi due favoriti. A centrocampo Callejón e Insigne agiranno da esterni, con Allan e Fabian Ruiz interni. Dietro, davanti a Meret, Di Lorenzo e Ghoulam saranno i due terzini, mentre Manolas e Koulibaly, al rientro dopo la squalifica, formeranno la coppia centrale.

Nel suo 3-4-2-1 Juric potrebbe apportare modifiche sulla trequarti, dove Pessina si candida per una maglia da titolare a discapito di Zaccagni, con Verre al suo fianco. In attacco, vista anche l'indisponibilità di Pazzini, sarà confermato il polacco Stepinski, favorito sul recuperato Di Carmine. A centrocampo Veloso sarà il regista, con Amrabat al suo fianco e Faraoni e Lazovic larghi sulle fasce. Fra i pali agirà Silvestri, davanti a lui una linea a tre composta da Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Stepinski