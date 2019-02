Napoli, Verdi sfida la Juventus: "Il campionato non è ancora chiuso"

Simone Verdi lancia il guanto alla Juventus: "Domenica vogliamo riavvicinarci, l'obiettivo del Napoli è vincere qualcosa".

Il -13 dalla Juventus non scoraggia Simone Verdi . Il fantasista del Napoli , a margine di un evento, in vista della supersfida di domenica sera al San Paolo carica gli azzurri e tiene in vita la corsa Scudetto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

" Il campionato non è ancora chiuso, vogliamo vincere domenica per riavvicinarci sperando possa sbagliare qualcosa la Juve . E poi c’è l’Europa League. L’obiettivo di tutti è vincere qualcosa , quindi vogliamo arrivare fino in fondo. Un goal alla Juve? Non mi importa chi segna, l’importante è vincere".

Il primo anno di Verdi all'ombra del Vesuvio, fin qui, si è sviluppato tra pochi alti e qualche basso di troppo. Ma l'ex Bologna non demorde e scommette su se stesso.

"Voglio mettere in difficoltà Ancelotti per essere titolare. Il mister è stato bravo ad inizio anno senza stravolgere la squadra. Ad inizio anno ho faticato fisicamente ma ora sto bene, voglio dimostrare tanto alla società perché ha creduto in me e mi ha portato qui. Il ruolo? Quando Ancelotti mi chiama in causa io mi faccio sempre trovare pronto al di là della zona di campo in cui posso giocare".

Verdi, infine, spende una battuta sul divorzio tra Marek Hamsik e il Napoli avvenuto dopo ben 12 anni.