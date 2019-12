Napoli con l'Udinese è vietato sbagliare: ultimo treno per gli azzurri

Il Napoli pronto alla trasferta alla 'Dacia Arena': gli uomini di Ancelotti contro l'Udinese cercano la vittoria che manca ormai da sei partite.

Vietato sbagliare. Queste le parole d'ordine della trasferta in Friuli che attende il . Gli uomini di Ancelotti, oggi alle ore 18.00, sono chiamati alla sfida contro l' nel quindicesimo turno di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I partenopei stanno vivendo un periodo burrascoso: il Napoli non aveva un inizio di campionato così brutto dalla stagione 2009/10. E ormai sono sei partite che manca la vittoria agli 'Azzurri'. Anche per Ancelotti una striscia senza vittorie così lunga non accadeva da tempo: bisogna risalire, infatti, alla stagione '96/'97 quando sedeva sulla panchina del .

Ad attendere alla 'Dacia Arena' i partenopei ci sarà l'Udinese, reduce dalla scorpacciata di goal in Coppa Italia contro il Bologna che gli è valsa il passaggio agli ottavi di finale. Una vittoria convincente arrivata proprio contro gli ultimi rivali del Napoli: gli emiliani, infatti, avevano espugnato il 'San Paolo' per 2-1 domenica scorsa.

In campionato neanche i friulani se la passano bene, avendo perso entrambe le ultime due partite. I bianconeri sono guidati da Luca Gotti che da allenatore ad interim siede sulla panchina dell'Udinese dal primo novembre, quando è stato esonerato Igor Tudor.

Nuytinck in pole su De Maio per giocare con Becao e Troost-Ekong nel reparto difensivo, in mediana dovrebbe spuntarla Mandragora su Fofana per un posto da titolare. Non ce la fa Jajalo: spazio per Walace. Okaka-Nestorovski il tandem d'attacco.

Callejon verso la terza esclusione di fila: Ancelotti dovrebbe preferirgli Elmas sulla fascia destra, con Insigne sull'out opposto. Allan ko: Fabian e Zielinski i due centrali. Davanti possibile conferma per Lozano e Llorente, altra panchina per Mertens.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Llorente