Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Anticipo della 36ª giornata di Serie A, Napoli contro Udinese. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

NAPOLI-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Udinese

Napoli-Udinese Data: 11 maggio 2021

11 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: Sky Go , NOW

Ultimi 270 minuti per la Serie A 2020/2021 e lotta Champions che si infiamma. Dopo la vittoria contro lo Spezia, il Napoli appare tra le favorite per gli ultimi tre posti disponibili, visto e considerando la matematica partecipazione dell'Inter alla prossima massima competizione continentale.

Di fronte al Napoli ci sarà l'Udinese di Gotti, che nell'ultimo turno ha raggiunto quota 40 e giocherà per provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica dopo aver raggiunto la salvezza: per i bianconeri l'obiettivo è la parte sinistra al termine del torneo.

Nella gara d'andata giocata lo scorso gennaio il Napoli ha espugnato la Dacia Arena di Udine per 2-1: vittoria azzurra frutto delle reti di Insigne e Bakayoko. In mezzo la rete di Lasagna, poco prima del suo passaggio all'Hellas Verona.

In generale l'Udinese ha nel Napoli la sua kryptonite, relativamente agli ultimi anni: quattro sconfitte e un pareggio. L'ultima vittoria dei bianconeri in un match ufficiale contro i partenopei risale oramai al 3-1 della primavera 2016, in terra friulana. Relativamente al campo azzurro, ultimo successo degli ospiti datato 2011.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Napoli-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-UDINESE

La sfida tra Napoli e Udinese, anticipo del turno infrasettimanale, si giocherà martedì 11 maggio 2021 alle ore 20:45: terzultimo match di campionato per entrambe, previsto allo Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi non saranno presenti.

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky , che ha acquisito i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A . I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati di Sky potranno seguire l'anticipo tra Napoli e Udinese anche in diretta streaming, attraverso l'applicazione gratuita Sky Go , scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

L'alternativa è rappresentata da NOW , servizio streaming on demand di Sky che vi permetterà di assistere alla gara del 36esimo turno acquistando il pacchetto "Sport" prima di selezionare la partita dal palinsesto.

Napoli-Udinese sarà raccontata anche su Goal grazie alla consueta diretta testuale del match. Collegandosi al portale sarà possibile ricevere tutti gli aggiornamenti dallo Stadio Diego Armando Maradona, a partire dalle formazioni ufficiali sino al fischio finale e successive interviste ai protagonisti.

Gattuso deve nuovamente rinunciare a Mertens: conferma per Osimhen come prima punta, supportato da Lozano, Zielinski e Insigne: Politano verso la panchina. Demme e Fabian Ruiz in mezzo, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Ospina può tornare tra i pali, al centro della difesa Manolas e Rrahmani.

Gotti potrebbe proporre l'ex Llorente come prima punta, supportato da Pereyra. In difesa dentro De Maio con Bonifazi e Nuytinck, tra i pali Musso. A centrocampo conferma per Molina, De Paul, Walace, Arslan e Stryger Larsen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Llorente.