Napoli, il tweet virale della Carrarese: 'ci prova' con Luperto e Maksimovic

Un simpatico siparietto social che ha come protagonisti i difensori del Napoli Luperto e Maksimovic e la Carrarese.

Un simpatico siparietto social è andato in scena questa sera con protagonisti i difensori del Luperto e Maksimovic e la Carrarese: un tifoso partenopeo arrabbiato per le ripetute panchine assegnate a Tonelli se l'è presa con i due difensori azzurri sopracitati.

Secondo il tifoso azzurro Luperto e Maksimovic non solo starebbero immeritatamente trovando il campo con continuità, ma non meriterebbero nemmeno di giocare nella Carrarese. A questo punto, sentendosi tirata in causa, la società di Carrara è intervenuta con un tweet affermando che per i due difensori del Napoli potrebbe fare "una piccola eccezione".

Un attimo #Roberto, volendo potremmo fare anche una piccola eccezione 😜#insiemeavanzerem 💛💙 https://t.co/qxAVHDIkJT — Carrarese Calcio (@CarrareseCalcio) November 1, 2019

In realtà, sia Luperto che Maksimovic stanno vivendo una buona stagione al servizio di Ancelotti e il serbo nell'ultima partita contro l' è riuscito anche a trovare la gioia del goal. Le critiche sui social sono ormai diventate una presenza fissa anche nel mondo del calcio, e proprio per questo motivo degli episodi caratterizzati da una tale portata di simpatia, come quella dimostrata dalla Carrarese, sono il migliore antidoto possibile.