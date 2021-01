Napoli, tutti negativi gli altri tamponi: contro la Fiorentina si gioca regolarmente alle 12.30

Non subirà nessun cambio di orario la partita tra e : si giocherà regolarmente alle 12.30. Il club partenopeo, dopo la positività di Fabin Ruiz, ha sottoposto nella notte a tutto il gruppo squadra un nuovo tampone. Esito: tutti negativi.

A riguardo ha parlato anche Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che si occupa dei tamponi del Napoli, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', spiegando nel dettaglio la situazione.

"Tamponi tutti negativi. Ieri giornata intensa per la positività di Fabian e quindi ulteriore controllo su quello ordinario. La gestione dello staff del Napoli è sempre corretta, al di là di chi lo critica. Il Napoli in occasione di -Napoli doveva effettuare una trasferta spostando 50 persone e l'ASL fermò tutto in maniera corretta. Nel caso Fabian stiamo parlando di situazione isolata e gestibile non dovendo cambiare regione viaggiando in aereo".