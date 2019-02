Napoli-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli ospita il Torino nel posticipo della 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli di Carlo Ancelotti affronterà il Torino del grande ex Walter Mazzarri nel posticipo domenicale serale della 24ª giornata di Serie A . I partenopei sono secondi in classifica dietro la Juventus capolista con 52 punti e un cammino di 16 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i granata ottavi a quota 34 con 8 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte.

L'attaccante polacco Arkadiusz Milik, con un bottino di 12 goal in 20 presenze, è il miglior marcatore degli azzurri, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il giocatore più prolifico dei granata con 7 reti realizzate in 23 presenze. Il Napoli è reduce da 2 pareggi e una vittoria, il Torino, reduce da un momento positivo, ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-TORINO

Napoli-Torino è in programma domenica 17 febbraio 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Sarà il 105° confronto fra le due squadre nella storia della Serie A.

DOVE VEDERE NAPOLI-TORINO IN TV E STREAMING

Il posticipo domenicale Napoli-Torino sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming mediante diversi dispositivi, fra cui pc, tablet e smartphone, attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

Ancelotti è alle prese con l'infortunio di Albiol, che potrebbe aver finito la stagione: al suo posto in difesa giocherà Maksimovic accanto a Koulibaly, come già in coppa. A destra è probabile la conferma di Malcuit, con Hysaj ad avvicendare Ghoulam sulla fascia opposta al posto dell'altro infortunato Mario Rui. A centrocampo Diawara potrebbe far rifiatare uno tra Allan e Fabian Ruiz, con Callejon e Zielinski confermati sulle fasce. In attacco Mertens non è al meglio: Milik candidato ancora a fare ancora con Insigne. Out anche Verdi e probabilnente Ounas, uscito con problemi muscolari dalla trasferta di Zurigo.

Mazzarri avrà l'intera rosa a disposizione, fatta eccezione forse per Djidji, che si è di nuovo fermato: se non ce la dovesse fare, al suo posto pronto Moretti. Dopo aver scontato il turno di squalifica, rientra in difesa il camerunense N'Koulou, mentre Zaza torna a disposizione per l'attacco, ma dovrebbe partire dalla panchina al pari di Iago Falque: Berenguer è in pole per supportare Belotti. In mediana Baselli potrebbe tornare titolare, è di nuovo al meglio anche Meité, ma l'ottimo Lukic sembra destinato a tenersi il posto. Sulla destra Aina ancora favorito su De Silvestri.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti.