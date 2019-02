Napoli-Torino, le pagelle: Allan e Sirigu super, male Belotti e Milik

Nel Napoli spicca la prestazione di Allan, bene anche Malcuit: non brilla invece Milik. Nel Torino delude Belotti, Sirigu perfetto.

NAPOLI

OSPINA 6: Poco impegnato, bada al sodo senza sporcarsi troppo i guantoni.

MALCUIT 6,5: Si conferma in un ottimo momento di forma: corre, crossa e chiude con tempismo in fase difensiva.

MAKSIMOVIC 6: Prova ordinata e senza sbavature per l'ex granata: Belotti è contenuto a dovere.

KOULIBALY 6: Non sbaglia nulla e si fa apprezzare per qualche sortita offensiva.

HYSAJ 6: Macina chilometri lungo la fascia, ma si perde negli ultimi 20 metri.

CALLEJON 6,5: Solito 'stantuffo' di qualità, lo spagnolo garantisce equilibrio e si fa vedere in area. (69' MERTENS 5,5: Il suo ingresso è tardivo e non riesce a lasciare il segno sul match).

ALLAN 7: Allan è tornato. Accantonati i rumors di mercato, il brasiliano è di nuovo padrone assoluto della mediana sdradicando palloni e dando vita a strappi devastanti. Viene espulso ingiustamente, ma il VAR gli dà ragione annullando il rosso.

FABIAN RUIZ 5,5: Lento in fase di costruzione e appannato atleticamente: serata poco felice per lo spagnolo. (69' VERDI 5,5: Non entra col piglio giusto).

ZIELINSKI 5,5: Si accende ad intermittenza come suo solito e appare fuori dal gioco sia a sinistra che quando viene accentrato con l'ingresso di Mertens.

MILIK 5: Da cecchino a sciupone è un attimo: la notte del San Paolo non lo fa brillare. Si divora 4 palle-goal nitide e trova un ottimo Sirigu sulla sua strada.

INSIGNE 6: Prova ad inventare tra le linee, ma è impreciso e sfortunato quando scheggia il legno. Sale di tono nel finale.

TORINO

SIRIGU 7: Attento e pregevole sulle offensive azzurre, fortunato sul palo di Insigne: dà sicurezza al reparto.

IZZO 5,5: Soffre le sortite di Insigne, Hysaj e talvolta Zielinski: spesso è in inferiorità.

N'KOULOU 6,5: E' il migliore della difesa granata: ci mette fisico e personalità.

MORETTI 6: Sfrutta l'enorme esperienza per contenere Milik e soci.

DE SILVESTRI 5,5: Non brilla in copertura e bada più a non scoprire la fascia che ad offendere.

ANSALDI 6,5: Si conferma piacevole sorpresa nei panni di mezzala: qualità e gamba. (77' PARIGINI SV.).

RINCON 6,5: Gladiatorio, garantisce filtro ed è abile ad inserirsi in avanti. (55' MEITE' 5,5: Patisce gli assalti finali del Napoli).

LUKIC 5,5: Appare fragile al cospetto di un Allan straripante.

AINA 5,5: Perde il duello con Malcuit: ha vissuto giornate migliori.

BERENGUER 6: Ha il compito di fungere da tramite tra centrocampo e attacco, ci mette l'anima ma stenta a far male. (63' BASELLI 5,5: Fatica a farsi trovare negli spazi e tocca pochi palloni).

BELOTTI 5: Non punge ed è ben imbrigliato dai difensori del Napoli: prova opaca per il 'Gallo', troppo isolato davanti.