Napoli-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Torino chiudono il loro 2020 con il turno infrasettimanale: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Qualche sconfitta di troppo in questo avvio, ma il Napoli di Gattuso ha comunque intenzione di vendere cara la pelle nel 2021 per provare a conquistare lo Scudetto o semplicemente tornare in dopo un anno di .

Di fronte agli azzurri c'è il Torino penultimo in classifica, in una situazione a dir poco dura e senza ancora riuscire a venirne fuori: Giampaolo sulla graticola, un k.o nell'ultimo match dell'anno potrebbe portare ad un esonero in vista della seconda parte di stagione.

Nella scorsa annata in terra piemontese 0-0 tra Torino e Napoli, mentre il match di ritorno giocato nell'allora San Paolo e prima del coronavirus 2-1 azzurro firmato Manolas e Di Lorenzo (per gli ospiti non bastò la rete nel finale messa dentro da Edera.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-TORINO

Napoli-Torino, ultima gara del 2020 per entrambe, si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45.

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di . In particolare il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 2021) e Sky Sport (numero 256).

Sarà possibile seguire la partita infrasettimanale Napoli-Torino non soltanto in tv, ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere alla gara tra Napoli e Torino è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

La sfida tra Napoli e Torino sarà raccontata in diretta anche da Goal, che tramite un live scritto vi consentirà di non perdervi nulla sulla gara di San Siro. A partire dalla comunicazione delle formazioni ufficiali, vi terremo aggiornati azione per azione su quanto accadrà tra la squadra di Conte e quella di Italiano.

Gattuso ritrova Insigne dopo la squalifica, ma perde Lozano: prima punta Petagna con Politano sulla destra. In mezzo ci sono Bakayoko e Demme, con Ghoulam e Di Lorenzo che dovrebbero giocare come terzini davanti a Meret. In mezzo Manolas e Maksimovic, out Koulibaly per un problema muscolare.

Ci sarà Zaza insieme a Belotti, Lukic sulla trequarti davanti a Meitè, Rincon e Linetty. In porta possibile conferma per Milinkovic-Savic, difeso da Izzo, Nkoulou, Bremer e Rodriguez. Squalificato Lyanco, out Bonazzoli alla pari di Ansaldi e Murru.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.