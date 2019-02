Napoli-Torino ad alta quota: tra rincorsa alla Juve e caccia all'Europa

Mazzarri sogna lo sgambetto al 'suo' Napoli nel match del San Paolo: Torino in corsa per l'Europa, azzurri lontani dalla Juve ma saldamente secondi.

Juventus distante 14 punti (con una gara in più), ma secondo posto saldamente tra le mani. Nel posticipo domenicale del San Paolo il Napoli attende la visita dell'ex Mazzarri, in piena corsa per l'Europa col Torino.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Azzurri reduci dal tris esterno con lo Zurigo che pone una concreta ipoteca sul passaggio agli ottavi di Europa League: quell'Europa League che i granata sperano di conquistare a fine stagione, senza però disdegnare la 'mission impossible' chiamata qualificazione Champions.

La classifica consente ai piemontesi di volare con la fantasia: gli 8 punti di distacco dal Milan quarto sono tanti ma non troppi, soprattutto alla luce dell'altalenanza di rendimento mostrata dalle rivali.

Dall'altro lato, il Napoli punta a consolidare la seconda piazza tenendo a debita distanza l'Inter e sperare di rimanere in scia di una Juve schiacciasassi per giocarsi tutto in Primavera.

Ancelotti opta per Hysaj al posto di Ghoulam a sinistra, mentre in mediana dovrebbe rimpiazzare uno tra Allan o Fabian Ruiz. Verdi scalpita per una maglia al posto di Zielinski, in avanti Insigne con Mertens o Milik.

Nel Torino spazio a Berenguer a sostegno dell'unica punta Belotti, con Iago Falque e Zaza in panchina. Sulle fasce Aina e Ansaldi, in mediana Lukic insieme a Rincon e Baselli. In difesa l'esperto Moretti rileva Djidji ko.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Mertens.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti.