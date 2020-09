Napoli-Teramo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli affronta il Teramo nella sua seconda uscita stagionale: qui tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

NAPOLI-TERAMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Teramo

• Data: 4 settembre 2020

• Orario: 17.00

• Canale TV: Sky

• Streaming: -

Seconda uscita stagionale per il nuovo Napoli di Rino Gattuso. La compagine partenopea, dopo il triangolare disputato con Aquila e Castel di Sangro, torna in campo per un test match già significativo: quello che lo vedrà opposto al Teramo.

La squadra biancorossa milita infatti in Serie C e nella scorsa stagione, dopo essersi piazzata all’ottavo posto in regular season, ha visto interrompersi il suo cammino nel primo turno dei playoff promozione contro il Catanzaro (ai calabresi è bastato uno 0-0 in virtù del miglior posizionamento in classifica).

La sfida rappresenterà un’ulteriore tappa di avvicinamento alla prossima stagione e consentirà a Gattuso di valutare al meglio la condizione degli uomini sui quali attualmente può fare affidamento.

Tutto su Novara-Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-TERAMO

L’amichevole che vedrà protagoniste Napoli e Teramo, si giocherà venerdì 4 settembre 2020 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, nella sede quindi del ritiro dei partenopei. Calcio d’inizio in programma alle ore 17.00.

Napoli-Teramo sarà trasmessa in diretta ed esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale Sky Sport (251 del satellite e 482 del digitale terrestre).

L'articolo prosegue qui sotto

L’evento sarà visibile in pay per view grazie al servizio Primafila, acquistandolo al prezzo di 5.99 euro.

Al momento per Napoli-Teramo non è prevista la trasmissione in . Non sarà quindi visibile né su Sky Go, né su Now TV.

NAPOLI-TERAMO PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Lozano, Ounas, Younes; Osimhen.