Napoli su Boga, offerti 30 milioni più bonus: no del Sassuolo, ne vuole 40

Il Sassuolo non fa sconti e chiede 40 milioni per Boga. Sulle sue tracce ci sono anche il Rennes ed il Leverkusen. Il Napoli insiste.

Jeremie Boga nel corso dell'ultima stagione ha sorpreso tutti in . e quindi adesso il francese fa gola a molti in giro per l'Europa. Si è mosso già il , come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, ma l'offerta da 20 milioni più bonus è stata ritenuta troppo bassa dal .

Ma il calciatore francese piace in soprattutto al . Sembra essere l'ideale per il 4-3-3 di Gattuso e per questo il club partenopeo sta trattando con il Sassuolo: l'ultima offerta parla di 30 milioni più bonus per Boga, ma ancora prontamente rifiutata dal club neroverde.

Stando a quanto raccolto da Goal, infatti, il Sassuolo non ha intenzione di accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro. I neroverdi non hanno bisogno di vendere e per questo possono giocare al rialzo, anche perché Boga arriva da una stagione in cui ha totalizzato 11 goal e 4 assist in Serie A.

Sulle tracce del giocatore francese c'è anche il , che però ancora non ha fatto offerte ufficiali perché "spaventato" dalla valutazione del Sassuolo.

Tra l'altro il , ex club di Boga, detiene ancora il 10-15% sulla futura cessione da parte del Sassuolo.

Jeremie Boga ha 23 anni e dopo l'ultima stagione al Sassuolo potrebbe compiere il passo decisivo in alto della sua carriera.