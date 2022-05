Napoli, striscione contro Spalletti: “Ti restituiamo la Panda, basta che te ne vai”

Ci sarà anche il Napoli ai blocchi di partenza della prossima Champions League. La compagine partenopea infatti, è riuscita ad assicurarsi con largo anticipo il ritorno nella massima competizione continentale per club, e lo ha fatto grazie ad un cammino che l’ha visto per molti mesi grande protagonista in campionato.

Il risultato finale raggiunto non rappresenta evidentemente qualcosa di sufficiente per coloro che magari sognavano lo Scudetto. Il Napoli infatti per settimane è parso tra le squadre più accreditate nella corsa al titolo, ma un calo nel finale di stagione non gli ha consentito di tenere il passo di Milan ed Inter.

Nel corso delle ultime settimane parte della tifoseria ha in più modi espresso il suo dissenso e nella serata di mercoledì, all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, è apparso uno striscione sul quale campeggiava un messaggio indirizzato Luciano Spalletti.

“16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!”.

La scritta in questione rappresenta un chiari riferimento a quanto accaduto lo scorso 16 ottobre, quando all’allenatore è stata rubata l’auto parcheggiata sotto l’albergo nel quale sta dimorando nel corso della sua avventura napoletana.

Sullo stesso striscione appare tra l’altro anche una ‘firma’: “E’ Marjuol”, ovvero i ladri.

Come riportato da ‘Il Mattino’, nelle ultime ore, anche attraverso i social, i tantissimi si sono dissociati da tale striscione. Il messaggio che campeggia sullo stesso è stato da molti letto anche come un insulto alla stessa città di Napoli.