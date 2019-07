Napoli, la storia di Gionta: "Potevo essere come Meret, ora faccio il cameriere"

Alessio Gionta era stato notato dal Napoli nell'estate del 2012 e venne convocato per una gara di Europa League. Ora fa il cameriere.

Non tutte le favole hanno un lieto fine. La storia di Alessio Gionta, portiere oggi 22enne, della favola infatti ha solo l'inizio.

Gionta, come riporta 'Il Mattino,' venne notato dal nel 2012 a soli 15 anni quando giocava come portiere e aggregato nel vivaio azzurro. Ma non solo.

Il portiere infatti fu addirittura convocato in prima squadra per una gara di contro il Bruges ma oggi, dopo la rottura col Napoli, fa il cameriere al ristorante 'Stal' di Pellizzano.

"Tutto è nato per caso: io e il Napoli ci siamo incrociati a Celledizzo nell'estate del 2012. Avevo 15 anni, il portiere del Valpejo si infortunò all'ultimo e venni convocato per giocare un'amichevole contro la Primavera azzurra che era in ritiro dove abito. Nonostante la larga sconfitta mi chiesero di aggregarmi a loro, poi proseguì con il ritiro degli Allievi a Dimaro e successivamente mi fecero trasferire a Napoli".

Le cose insomma sembravano andare bene, almeno fino alla rottura con Giuntoli.

"Dopo quattro anni l'avventura si è interrotta per ragioni che esulano dalla mia volontà. Il mio procuratore di allora era d'accordo con Giuntoli per un certo tipo di contratto ma poi saltò tutto. Avrei potuto essere il Meret del Napoli invece oggi faccio il cameriere".

Nell'ultima stagione Gionta ha giocato tra i Dilettanti col Rotaliana ma non ha smesso di sognare il lieto fine.