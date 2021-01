Napoli-Spezia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli ospita lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 gennaio 2021

28 gennaio 2021 Orario: 21.00

Canale: Rai Due

Streaming: RaiPlay

In un momento molto complicato della sua stagione, il Napoli ha la possibilità di una nuova iniezione di fiducia, in Coppa contro lo Spezia. La sfida tra partenopei e liguri mette in palio un posto nelle semifinali della competizione.

Il Napoli, dicevamo, vive un periodo praticamente nero, che dura da meno di una settimana: prima la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la , poi il sono ko contro il Verona in Serie A. In generale ottimo il momento dello Spezia, anche se la squadra di Italiano ha solo sfiorato la seconda impresa di fila all'Olimpico, perdendo nella sfida di campionato dopo il goal di Pellegrini.

Qualche giorno prima in aveva proprio battuto la per aggiudicarsi un posto in questi quarti di finale. Il Napoli arriva a questo appuntamento, invece, dopo aver battuto l'Empoli agli ottavi.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SPEZIA

Napoli-Spezia si giocherà giovedì 28 gennaio alle ore 21: si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, purtroppo ancora senza tifosi. L'arbitro sarà Francesco Fourneau.

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche Napoli-Spezia sarà un'esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Due. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita.

La partita Napoli-Spezia ovviamente sarà visibile anche in , grazie alla piattaforma RaiPlay. Basterà scaricare l'applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegarsi al sito ufficiale dI RaiPlay da computer.

Restate sintonizzati su Goal per seguire invece la diretta testuale della partita. Poco prima del calcio d'inizio scatterà il commento minuto per minuto, con tutte le azioni in tempo reale. Durante tutto l'arco della giornata, invece, potrete seguire il sito per restare aggiornati su notizie, probabili formazioni e quant'altro.

Ancora positivo al Covid-19 Fabian Ruiz, ma lo spagnolo dovrebbe essere l'unico indisponibile di Gattuso. In attacco Mertens ed Osimhen sono in ballottaggio per un posto, con Politano, Zielinski e Insigne alle sue spalle. Turno di riposo per Lozano. Diga composta da Demme e Bakayoko. In difesa tornano Mario Rui e Manolas.

Da capire se Italiano confermerà il turnover in blocco che aveva attuato contro la Roma, o se schiererà più titolari. In porta c'è in vantaggio Krapikas, mentre in difesa ci saranno Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni. A centrocampi Ricci scalza Agoumé, con Pobega e Maggiore ai suoi lati. Galabinov schierato titolare in attacco, visto l'infortunio di Piccoli e le condizioni non ottimali di Nzola. In dubbio Saponara, mentre c'è Verde sulla destra.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias.