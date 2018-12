Napoli-SPAL: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli ospita la SPAL nella 17ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli di Carlo Ancelotti ospita la SPAL di Leonardo Semplici nella 17ª giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica con 38 punti, a meno 8 dalla capolista Juventus, e hanno collezionato finora 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, gli emiliani occupano il 14° posto assieme a Empoli e Genoa con 16 punti e un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Fra gli azzurri gli attaccanti Dries Mertens e Lorenzo Insigne sono i migliori realizzatori con 7 goal a testa, mentre Andrea Petagna è il giocatore più prolifico dei biancazzurri con 5 goal in 16 presenze. Il Napoli ha collezionato 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, la SPAL ha riportato 3 pareggi di fila nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SPAL

Napoli-SPAL si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio San Paolo di Napoli. Sarà il 31° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE NAPOLI-SPAL IN TV E STREAMING

La partita Napoli-SPAL sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPAL

Ancelotti dopo l'ampio turnover di Cagliari dovrebbe riproporre dal 1' tutti i titolari. In difesa torneranno Hysaj a destra e Albiol al centro con Koulibaly, mentre a sinistra è probabile la conferma di Ghoulam. A centrocampo spazio dal 1' per Callejòn e Hamsik, in panchina nella trasferta in Sardegna, davanti tornerà la coppia Mertens-Insigne. Rog può fare riposare Allan.

Semplici ha il dubbio in difesa fra Bonifazi e Cionek, con il primo che potrebbe spuntarla sul polacco. Per il resto la regia sarà affidata a Schiattarella, con Missiroli e Kurtic ad agire da mezzali. Lazzari e Fares presidieranno le due fasce, mentre davanti sarà ancora Antenucci ad affiancare Petagna.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejòn, Hamsik, Rog, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.

SPAL (3-5-2): Gomis; Vicari, Bonifazi, Felipe; Fares, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Lazzari; Antenucci, Petagna.