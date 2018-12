Napoli-SPAL, le formazioni ufficiali: Milik in panchina, gioca Rog

Nel Napoli Allan non è convocato: al suo posto c'è Rog. Mertens preferito a Milik come partner di Insigne. Nella SPAL gioca Paloschi con Antenucci.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne.

SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Djourou; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci.

Il Napoli, in attesa del posticipo Juventus-Roma, prova ad accorciare le distanze contro la SPAL nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

Ancelotti non può contare su Mario Rui e Allan, entrambi neppure convocati: al posto del brasiliano a centrocampo si rivede Rog che giocherà accanto a Hamsik.

Sulla sinistra Zielinksi viene preferito a Fabian Ruiz mentre la coppia d'attacco a sorpresa è formata da Mertens e Insigne , Milik quindi si accomoda di nuovo in panchina. I terzini sono Hysaj e Ghoulam. L'ex Meret in porta.

Nella SPAL la coppia d'attacco è formata dall'intoccabile Antenucci e da Paloschi: Petagna si accomoda dunque in panchina. Centrocampo confermato rispetto alle indicazioni della vigilia, mentre in difesa c'è Djourou e non Felipe.