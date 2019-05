Retroscena Napoli: sondato Gasperini nel caso remoto di un addio di Ancelotti

Ancelotti giura amore al Napoli, ma viste le sirene sulla Juventus gli azzurri si cautelano ed effettuano un sondaggio per Gian Piero Gasperini.

Il matrimonio tra Carlo Ancelotti e il appare solido, solidissimo, ma le recenti voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo promotore del tecnico avuto al Real quale nome principe per succedere ad Allegri alla non farebbero dormire sonni tranquillissimi al club azzurro.

Ecco spiegato il retroscena riportato da 'Il Corriere della Sera', secondo cui il club di De Laurentiis avrebbe effettuato un sondaggio per capire se esistono eventuali chances di arrivare a Gian Piero Gasperini.

Vecchio pallino del presidente dei partenopei, l'allenatore che sta portando l' ad una storica qualificazione Champions sarebbe finito nuovamente nei radar del Napoli nel caso (remoto, è bene precisarlo) Ancelotti dovesse migrare verso altri lidi dopo un solo anno all'ombra del Vesuvio.

Scenario, questo, reso quasi utopistico sia per la sintonia creatasi tra Carletto e De Laurentiis e confermato dalle parole pronunciate dal tecnico di Reggiolo dopo il 4-1 rifilato all' in cui è stato giurato amore agli azzurri.

"Ho una clausola al 30 maggio, spero che il Napoli la eserciti... Sono legato agli azzurri per altri 2 anni e sono felice di esserlo. Si sta profilando un valzer di panchine e fortunatamente non ci sono io. Ne voglio star fuori, preferisco viverlo da spettatore".

Tra l'altro, sempre secondo il 'Corriere della Sera', ADL sarebbe pronto a chiedere 12 milioni di penale per liberare il successore di Sarri qualora gli equilibri dovessero stravolgersi.

Ma visto che i rumors su un clamoroso ritorno di Ancelotti alla esistono, il Napoli per non farsi impreparato avrebbe sondato Gasperini. Il rebus panchine è pronto ad incendiare l'estate.