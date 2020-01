Napoli si scaldano gli animi: confronto acceso tra Mertens e Allan

Il Napoli affronta il momento di crisi in ritiro, dove è nata anche una discussione vivace tra i senatori Allan e Dries Mertens.

Riflessioni e discussioni. In casa le difficoltà si affrontano tra il ritiro e gli impegni contro e , la squadra più in forma della e la migliore in assoluto. Insomma, 180 minuti per dimenticare tre mesi disastrosi, come mai era successo negli ultimi anni.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ a scaldare gli animi in ritiro nella giornata di ieri - prima di tornare a casa per una sera - sarebbe stata in particolare una discussione tra due di quelli che sono due dei senatori: Dries Mertens contro Allan.

Toni accesi e parole pesanti, ma senza andare oltre. Un confronto duro ma non aggressivo, che ha spaziato tra tutte le difficoltà del momento, la sfortuna, la condizione atletica e le assenze.

Una discussione forse indispensabile per smuovere la classifica e provare a rialzare una squadra in difficoltà, una tempesta a cui potrebbe seguire il sereno. Quel sereno che il Napoli insegue da settimane, sempre rimandando l’appuntamento con la vittoria: in Serie A è arrivata soltanto con il .

3 punti in 5 partite sono una media da zona retrocessione, quella su cui il Napoli ha 9 punti di vantaggio. Ha perso in casa per 5 volte in stagione e sono 8 le sconfitte in assoluto, in 20 partite.

Numeri da horror che si riassumono nei 23 punti che differenziano la classifica dello scorso anno da quella di quest’anno. Il Napoli si prepara a vivere l’ennesima settimana interlocutoria.