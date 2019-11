Napoli, Segnali di distensione: De Laurentiis avrebbe accettato l'incontro con la squadra

Il lavoro di mediazione del ds Giuntoli sta iniziando a portare i suoi frutti: venerdì De Laurentiis potrebbe incontrare la squadra per chiarire.

I bollori dell'ambiente a si stanno raffreddando e da arrivano segnali di distensione: il direttore sportivo Giuntoli è stato ricevuto a colloquio da Aurelio De Laurentiis nella sede della 'Filmauro', dove ha cercato di ammorbidire la posizione del patron azzurro.

Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' la trasferta di Giuntoli sarebbe stata proficua e De Laurentiis avrebbe accettato di incontrare la squadra venerdì per chiarire una volta per tutte la situazione di conflitto che si è creata dopo l'ultima sfida di contro il . Alla vigilia della grande sfida di 'Anfield' contro il campione d'Europa in carica arrivano, quindi, buone notizie per i tifosi partenopei.

L'incontro distensivo fra squadra e società dovrebbe avvenire venerdì, con la speranza di avere la qualificazione agli ottavi di Champions in tasca. La squadra potrebbe chiedere scusa per alcuni comportamenti fuori dalle righe che sono avvenuti in occasione della celebre 'insubordinazione' al ritiro indetto dalla società. Mentre De Laurentiis, dal canto suo, potrebbe rivedere la sua posizione riguardo alle pesanti multe che sono state indirizzate nei confronti dei calciatori del Napoli.

Un disgelo che è ancora nelle fasi embrionali, ma che potrebbe far tornare il sereno ad un ambiente che nelle ultime settimane è stato tempestoso. Il Napoli non trova la vittoria da sei partite e probabilmente la mancanza di serenità è stato un fattore determinante anche per i risultati sportivi. Oggi, però, la testa della compagine guidata da Ancelotti è ad 'Anfield' con l'ambizione di ripetere il capolavoro dell'andata.