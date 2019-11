Napoli, segnali di tregua: oggi l'incontro tra squadra e De Laurentiis

Il pareggio contro il Liverpool distende il clima tesissimo in casa Napoli. Le multe non saranno cancellate, ma compensate dai premi Champions.

Tre settimane fa il toccava il punto più difficile degli ultimi anni: l'ammutinamento post 1-1 con il apriva a scenari di tensione. Ad allentarli è stato un altro 1-1, contro il , di tutt'altro sapore. Che sembra essere un segno di distensione.

Come riportato dalla 'Stampa', oggi a Castel Volturno si terrà un incontro tra il presidente De Laurentiis e i giocatori: obiettivo la pace, o almeno una tregua per mettersi alle spalle le polemiche, risolvendo anzitutto la questione multe. Non saranno cancellate, ma compensate dai premi per la qualificazione agli ottavi di .

La squadra si sarebbe rassegnata a pagarle e si tratta del 25% dello stipendio mensile per la maggioranza, il 50% nei casi di Allan e Insigne. Questi ultimi potrebbero anche salutare a giugno, al pari di Mertens, Callejon e Koulibaly qualora si dovesse arrivare a determinate condizioni.

A proposito di condizioni, anchela squadra ne potrebbe porre una al presidente: la rinuncia ai danni d'immagine, dai quali potrebbero scaturire grosse cifre.

Tutti temi che verranno toccati a due giorni dal match con il , decisivo per risollevare la classifica in campionato di una squadra a cui è chiesta una crescita.