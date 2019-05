Napoli, via i sediolini al San Paolo: c'è chi li rivende su internet

Il restyling del San Paolo per le Universiadi prevede anche la sostituzione degli storici sediolini rossi: spuntano annunci di vendita online.

Vecchio, caro sediolino. Chi è cresciuto assistendo dal vivo alle partite casalinghe del ha accolto con un pizzico di tristezza la notizia del restyling dello stadio San Paolo in vista delle Universiadi: già, perchè il progetto prevede anche la sostituzione di quello che per molti è un'autentica fonte di ricordi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli storici sediolini rossi, da sempre presenti nell'impianto di Fuorigrotta, stanno man mano per essere totalmente smantellati in favore dell'installazione di quelli nuovi che saranno in prevalenza azzurri con presenza di grigio, blu, bianco e giallo: soddisfazione per il nuovo 'abito', ma per i tifosi anche tanta nostalgia.

Non è un caso che, in occasione di Napoli- andata in scena domenica, qualche 'aficionado' abbia pensato bene di sdradicare il sediolino su cui ha assistito al match - compagno di battaglie sportive, gioie e delusioni - e portarselo via.

Come riportato da 'Il Mattino', però, all'iniziativa sono seguite conseguenze: fermate 8 persone, due di queste minori, tutte denunciate in stato di libertà per danneggiamento e furto aggravato.

Ma non solo, perchè spulciando sul web si possono trovare addirittura annunci con cui i sediolini vengono proposti in vendita online. Insomma, a Napoli è scattata la corsa al cimelio.