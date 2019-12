Napoli sconfitto, Gattuso toglie il giorno di riposo: la squadra si allenerà domani

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Parma Gennaro Gattuso ha confermato in conferenza stampa che il Napoli si allenerà anche domani.

Una sconfitta che pesa come un macigno in casa : non poteva iniziare in modo peggiore l'avventura azzurra di Gennaro Gattuso, che chiede subito una reazione ai suoi giocatori e toglie il giorno di riposo previsto per domani.

Come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, la squadra riprenderà ad allenarsi già domani: nessun giorno di riposo post partita dunque, come veniva sempre assegnato durante la gestione Ancelotti in assenza di turni infrasettimanali.

Gattuso chiede al suo Napoli di ritrovarsi mentalmente: il Napoli si allenerà dunque regolarmente anche domani, un forte segnale nei confronti dei giocatori, chiamati a rialzare la testa già dalla prossima sfida sul campo del , l'ultima prima della pausa invernale.