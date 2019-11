Napoli, Sconcerti si scusa con Ancelotti: "Ho sbagliato sul figlio Davide"

Mario Sconcerti chiede ammenda ad Ancelotti per delle precedenti dichiarazioni: "Dissi che gli allenamenti li dirigeva Davide, ma li dirige Carlo".

Il momento del non è semplice: con il pareggio a 'San Siro' contro il sono sei le gare consecutive senza vittoria per i partenopei e anche su Carlo Ancelotti piovono critiche. L'allenatore azzurro non è più considerato un intoccabile sotto al Vesuvio.

Anche Mario Sconcerti aveva sollevato una polemica sullo storico allenatore di Reggiolo, sostenendo che gli allenamenti del Napoli non li dirigeva Ancelotti in prima persona ma erano delegati al figlio Davide. L'allenatore del Napoli non deve aver preso bene questa illazione dell'opinionista fiorentino, tanto che ha deciso di telefonare a Sconcerti per spiegargli in maniera approfondita come si svolgono gli allenamenti del Napoli.

Sconcerti allora, all'interno della trasmissione 'Il Bello del Calcio', ha voluto fare ammenda nei confronti di Ancelotti: il giornalista del 'Corriere della Sera' ha raccontato della telefonata ricevuta da parte del tecnico del Napoli ed ha poi ammesso di aver detto una notizia che non ha trovato riscontri nella realtà.